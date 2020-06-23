今年第一季全球股市受到疫情影響表現不佳，但第二季反彈幅度卻不俗，尤其大陸股市在內需消費類股領軍下，代表的中證內地消費指數漲幅高達27％，相關大陸A股基金的漲幅也約2成。投信法人表示，兩會後基本確立了未來的方向，藉由刺激消費來提振經濟。時逢多項消費旺季即將接踵而來，包括中秋佳節、十一長假、1111光棍節、耶誕節等等，看好大消費類股下半年表現。

在次產業方面，兆豐國際中國內需A股基金經理人黃家慶表示，可以特別留意食品板塊，今年以來食品飲料板塊表現相對亮眼，5月以來漲幅達11.38％，期間包括貴州茅台在內共有24檔個股創新高。隨著大陸境內疫情逐步獲得控制，餐飲、宴席等逐漸開放，需求有望向上增長，未來持續看好白酒、啤酒、乳製品等相關產業。

白酒龍頭貴州茅台股價創新高，黃家慶指出，隨著消費復甦，下半年白酒行業在恢復到之前平穩發展的狀態，疫情之後行業集中度持續提升的趨勢不變，具備高品牌效應的龍頭個股更具抗風險能力。

此外，乳製品產業也相當值得期待，雖然目前上海北京一線城市人均液態奶消費量相較飲食習慣相似的日本或是先進歐美國家，尚有提升空間。未來3～5年乳製品市場將不斷擴大，大陸將成為世界上乳製品消費最大潛在市場，同時產量也將逐步提升，預計未來5年乳製品產量年複合增長率約為5％左右。

(工商 )