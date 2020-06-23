戲劇男神謝佳見每年六月總會舉辦生日會，今年因疫情關係無法辦實體活動，日前和蝦皮直播「聊聊大明星」合作辦生日線上直播見面會，在端午節前夕和兩位主持人黃鴻升和關韶文提前包粽子慶祝，此外謝佳見好友陳庭妮也現身為他慶生，笑說是今年送給佳見的第二個生日蛋糕，連佳見閉眼許願時候，都不忘糗他每次都許官方願望。

兩人因為拍戲認識而擁有好交情，在節目中主持要謝佳見與陳庭妮重溫吻戲，沒想到兩人默契超好，一起說出：「我們有吻戲？完全不記得了！」，最後謝佳見使出撩妹招數，對著陳庭妮說出超肉麻情話：「今年端午節不吃粽子只想吃你！」，卻只收到庭妮冷冷回應，讓其它人直接爆笑出聲，被說很沒情調的陳庭妮直說冤枉，因為兩人已經很久沒有這麼深情默默看著彼此了。

為感謝粉絲們響應謝佳見與伊甸基金會合作的公益捐款活動，特別從中選出10名粉絲於台北市的Miss V Bakery咖啡廳，來場「一見粽情」午茶約會，除了與粉絲一同包粽之外，謝佳見更首次挑戰立蛋習俗，想不到輕輕鬆鬆就成功，也讓現場粉絲大開眼界，直呼「不愧是男神，做什麼都神！」，其中在包粽比賽獲勝的粉絲，更與佳見享受了幸福的午茶時光，親餵粉絲吃蛋糕，讓現場其它人驚呼超羨慕。

四人也應景挑戰親手包粽子，雖然起初有老師示範，但第一次包粽的兩位主持人也鬧出不少有趣笑話，黃鴻升更大笑自己把粽子包成手裡劍形狀，關韶文甚至直接棄權，到了最後老師評分階段，小鬼更是直接被判出局，讓他又氣又好笑。而最後獲得勝利的謝佳見，更開心感謝蝦皮購物提供999購物金獎勵，讓他以挑滿滿的購物車，等等回家就可以準備結帳了。

為感謝粉絲們響應公益捐款活動，特舉辦「一見粽情」包粽活動。（藝和創藝提供）

謝佳見與蝦皮直播聊聊大明星首開線上生日會。（藝和創藝提供）

謝佳見、陳庭妮與兩位主持人黃鴻升、關韶文，包粽過程笑料百出。（藝和創藝提供）

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