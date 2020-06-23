天氣逐漸炎熱，民眾至海邊戲水時應多加注意自身安全。美國北卡羅來納州1名16歲的少年亞瑟（NickArthur），在18日和家人一起到哈特拉斯角國家海岸（CapeHatteras National Seashore）玩水時，遭到一條1.5公尺長的鯊魚攻擊，當下鮮血直流，幸好少年的父親及時趕到，父子聯手攻擊鯊魚的鼻子才終於脫險。

根據《ABC 11NEWS》報導，亞瑟回憶起當時情況表示，自己那時正和妹妹一起站在水裡，突然感到大腿一陣疼痛，「我將腿抬出水面後，發現竟然有一條1.5公尺長的鯊魚在我的腿上，大量的血和沙子混在一起，我什麼都看不清楚，我的手也為了扳開鯊魚的嘴流了許多血。」

亞瑟的妹妹見狀趕快回岸上求救，父親得知後急忙趕到兒子身邊狠狠的踢了鯊魚的鼻子，這才讓鯊魚鬆口；隨後，父親將亞瑟送到醫院接受治療，才發現兒子腿上的傷口多達40處，在縫了17針後便出院回家休養。

根據報導指出，全球傳出遭鯊魚攻擊的意外事件，自2005年起已明顯減少，但今年仍發生了18例；據專家推測，鯊魚攻擊事件之所以減少，應是民眾受到新冠肺炎疫情影響，減少外出遊玩次數所至，但自從海灘在5月重新開放後，遭到鯊魚攻擊的案例又有上升的趨勢。

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(中時電子報)