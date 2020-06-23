美中貿易協商消息讓今日國際股市起伏動盪，台股也隨之上沖下洗，盤初聯發科(2454)續強帶隊衝上11679.4點，但隨後美股期指因受美中貿易協商結束傳聞影響大跌，衝擊亞股紛紛翻黑，台股也無法幸免於難，一度探至11530.85點，而隨後白宮貿易顧問納瓦羅又發布聲明澄清協議「並未結束」，美股期指也隨之翻紅，台股又跟隨走高，接近收盤，台積電(2330)、鴻海(2317)、大立光(3005)、聯發科(2454)等連袂甩尾，拉抬加權指數收在11612.36點，上漲39.43點，總成交值放大至2041.49億元；店頭市場則止步連五漲，收159.29點，轉跌0.66點，總成交值增至598.47億元。

分析師表示，端午長假在即，市場擔憂美中貿易戰及中印衝突後續發展，多頭信心不足，避險資金轉入中低價位個股，今日量價都增溫，預期大盤將在月均線與前波段高點11771點之間震盪，由於沒有出現長黑，台幣仍在升值，台股多頭格局未變，後市仍可期待高點。

盤面上，鴻海今日股東會通過配息4.2元、Q3營運將優於預期，股價收在80.2元，漲幅1.65%；國巨(2327)兩天填息，外資調升目標價至540元，今日收在406元，漲幅2.4%；IC設計族群表現強勢，世芯-KY(3661)、金麗科(3228)、創意(3443)皆收在漲停板；生技仍是多頭觀注焦點，美時(1795)、安克(4188)聯袂收在漲停；宏碁(2353)今晚全球線上發表會起跑，今日收在18元，漲幅2.27%。

分析師表示，外資進出動作不大，台指期淨多單3.2萬口，操作趨於保守，投信衝刺季底作帳行情已經連6買，自營商連3買。端午變盤說是否會成真，需要看國際股市的表現，上市櫃公司將邁入除權息期間，不妨留意高殖利率的題材。

(時報資訊)