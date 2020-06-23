疾病管制署今天公布國內今(2020)年第4例日本腦炎病例，為一名居住在高雄市鳳山區60多歲男性，相較於日本腦炎多為無症狀患者，這名男性罕見出現發燒、頸部僵硬至診所就醫且意識不清，經加護病房治療後已經轉到一般病房。

疾管署防疫醫師林詠青表示近期無旅遊史，平時活動地包括鳳山區居住地及小港區鳳鼻頭漁港，個案6月13日因發燒、頸部僵硬至診所就醫，因症狀未改善於14日再度就醫並收治住院，16日出現意識改變轉收治加護病房，經通報檢驗，於今日確診。

林詠青說，這名確診個案，目前往小港區鳳鼻頭漁港，因為住家周邊發現有水稻田與養豬場，並在親友住處附近之水稻田查獲三斑家蚊幼蟲，初步研判個案於小港區或鳳鼻頭漁港周邊感染的可能性較高。

疾管署疫情主任劉定萍表示，國內今年截至目前共4例確定病例，個案居住地分別為屏東縣2例、台南市及高雄市各1例，個案活動地附近多有高風險環境；2016至2019年全國同期確定病例數分別為7、9、20及12例，以40歲以上成人較多，惟各年齡層都有感染風險，民眾不可掉以輕心。

林詠青表示，日本腦炎症狀一開始為高燒、有時腹痛，頭痛、腹瀉、嘔吐，根據統計，而感染日本腦炎，小於百分之一的感染者會有症狀，大部分都是無症狀，且出現症狀者都是小孩或老年人居多。目前統計都是超過四十歲以上成年人為主，雖然出現臨床症狀比例低，但嚴重者會出現意識狀態改變，或是運動障礙神智不清甚至昏迷死亡，死亡率高達二到三成以上。

疾管署提醒，預防日本腦炎最有效的方法為接種疫苗，提醒民眾應按時帶家中滿15個月以上的幼兒至各地衛生所或合約院所接種日本腦炎疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾，如自覺有感染風險，可前往旅遊醫學門診評估自費接種疫苗。

疾管署提醒，國內正值日本腦炎流行高峰，台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，籲請民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在高風險環境附近活動；若無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊藥劑，以降低遭病媒蚊叮咬而感染的風險。

且痊癒後三到五成會留下後遺症，林詠青表示，小孩會智力受損、成年人會有肌肉無力、語言障礙，或是性格大變如脾氣變得暴躁。

(中時 )