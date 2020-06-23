雖然沒有郭董壓陣，鴻海股東會常客阿土伯、劉台安和有「小何麗玲」之稱的黃雪芬，今年仍照例到場為鴻海加油，也為今年平靜無波的鴻海股東會議程帶來一波高潮。

鴻海股東會今年主席換人做做看，雖是新人新氣象，但市場仍擔心少了郭董的鴻海，會否因此就人氣不足。

今年受到疫情影響，鴻海股東會現場改採梅花座入座，到場股東人數確實有比往年少一些，不過，據鴻海內部推估，到場的股東人數至少有八百人，再加上部分股東選擇在員工餐廳看視訊，人數應該只有比往年少一點點。

不光人數沒少太多，而且年年都會到鴻海股東會報到的鴻海老牌股東阿土伯、劉台安和有小何麗玲之稱「黃雪芬」今年雖然遲到，卻沒有不到。三個人直到會議正式開始後，才姍姍入場，不過三人一入場，馬上就吸引全場目光，就連鴻海集團總財務長黃秋蓮也特別起身，迎接德高望重的阿土伯。

被認為是鴻海股票多頭指標的阿土伯不諱言，去年郭董要退休，大家有些煩惱，擔心換了個新董事長，對公司是有利？還是不利？不 過經過一年的考驗後，阿土伯還是給劉揚偉按了個讚，認為劉揚偉的表現沒有讓大家失望，且希望他未來可以再加油，語畢，還特別稱讚郭董是「慧眼識英雄」。

阿土伯還特別提到，他進來時，有記者訪問他，他還特別跟記者保證，鴻海股價一定可以到300元，一定會到，只是不是現在，要大家將身體保養好，一定可以等到這一天。

回應阿土伯對鴻海股價的看好，劉揚偉也善意回應說，創辦人答應過的事項，我一定念茲在茲，如何透過提升每股獲利，再配合未來展望，讓大家鴻海股票都有獲利，不過鴻海股價到300元似乎太沈重，連劉揚偉也不忘附註說 ，「200元是我們既有的規畫，但多出來的一百多元，真的還是要靠郭董」。

(工商 )