美吾華（1731）與懷特（4108）最新公告，近期互賣股權，美吾華賣懷特1,691張，懷特則賣美吾華2,736張，雙方互賣持股逾1％。

美吾華公告指出，前次申報對懷特持股為31,880張，持股比率19.48％，此次申報持股30,367張、持股比率降至18.56％，另董事長李成家前次申報對懷特持股478張、持股比率0.29％，此次申報持股總額降至300張、持股比率降至0.18％。若加計李成家股數，合計泛美吾華對懷特持股減少1％。

華吾華是從106年10月16日至109年6月22日止，經由集中交易市場賣出，累積股數減少1,691張。另外，懷特也公告，前次申報持股美吾華17,831張、持股比率13.42％，此次申報持股總額降至17,345張、持股比率降至13.05％，另大股東誠心投資前次申報持股3,740張、持股2.81％，此次持股降至1,490張、持股比率降至1.12％。

懷特表示，自109年6月18～22日止，經由集中交易，累積變動股數2,736張。

(工商 )