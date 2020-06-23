施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光指出，3月時台股雖跌到十年線位置，但隨著以美國為首的全球四大央行灑錢救市，全球股市4～5月都在反彈。這段期間台股受惠各種來自壽險公司、法人的內資資金，6月以來則看到外資出現接力買超。在全世界資金豐沛之下，如果第二次疫情爆發引起震盪，反而會是不錯的買點。

目前看來，基本面是U型復甦，但股價卻是V型反轉，顯示股價正在反映未來，甚至已經反映明年的狀況。我們認為指數在下半年會比較震盪，但應不至於出現大跌，謹慎選股是主要策略。隨著台灣的產業逐漸恢復到疫前狀況，下半年消費型類股也會跟著回升。因病毒尚未消失，疫苗和解藥仍在研發中，人們生活出現根本上的改變，建議長期投資人可跟著「零接觸經濟」趨勢走。

6月以來外資開始出現系統性買超，從最低賣超7,000億元，到現在賣超5,800億元，代表外資已經開始反賣為買。過去外資賣超一年最多就是2,000億元，但今年外資還是賣了5,800億元，顯示外資還有相當的空間可以回補。內資已經開始獲利了結、外資接棒，要注意的是外資接棒的力道有多強，未來將會影響台股走勢。

全球四大央行最近撥出5兆美元救市，在全世界充滿資金的情況下，相信股價會有所支撐。從長期的角度來看，比較需要關注的是央行會如何收縮資金，但目前還言之過早。基本面來看，現在經濟是U型復甦，但股價是V型反轉，唯一的解釋就是股價是反映未來，可能已經反映明年。

詹祖光指出，明年上半年將受惠於「超低基期」，全球的GDP、企業EPS可能會是有史以來最強勁的。短線來看，萬一市場受到二次疫情爆發而震盪，應該會是一個不錯的買點。畢竟各國政府對疫情已有經驗，因此將遠遠小於第一次疫情帶來的衝擊，不至於導致股市重挫。目前看來指數在下半年會比較震盪，但不會出現大跌，主要在等待基本面跟上。

中美貿易戰從去年發展到今年，我們一直認為對台灣有利，帶來鮭魚返鄉、在台灣建立第二供應鏈，因此中美角力持續對台灣是正面的。雖說華為事件對台灣短期會有衝擊，然產業調整迅速，仍有其他需求補上。畢竟華為愈大代表它的議價能力愈強，台灣的利潤所受壓力會更大；華為受到壓抑，如有其他廠商分蝕市場，對供應鏈來說其實較為有利。

此外，身為半導體重鎮的台灣，在大陸去美國化，美國去大陸化下受惠，而其他IC設計、伺服器、交換器等供應鏈也移到大陸以外的地方，大陸企業無法影響價格，對台灣供應鏈的衝擊自然也會減小。

詹祖光指出，其他產業類別，長期看好所謂的「零接觸」經濟。今年以來表現突出的產業多半是與科技相關的基建類別，如5G、伺服器等產業，或者是零接觸經濟，如電子商務、電競這些產業，接下來有機會的會是消費型股票，如傳產、旅遊觀光、服飾鞋類、腳踏車，只是速度沒那麼快。

長期持續看好的「零接觸」經濟，牽涉到的是人類生活方式根本上的改變，以美國為例，都是Amazon、Netflix等這類數位內容、銷售等企業獨占鰲頭，長期投資可以跟著這個趨勢走；至於台股，長線尤其看好5G、雲端伺服器、半導體，隨著下半年消費力道逐漸回溫，則會擇優布局內需相關產業。

(工商 )