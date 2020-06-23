抽菸對身體的危害大家都知，但對於癮君子來說，如何痛下決心戒菸，考驗每個抽菸者的意志力。護理師林婷在《林婷一下吧 icu護理師》臉書專頁發文提到，日前他曾在醫院遇到一名年約40歲的男子，從年輕時一天就有抽兩包菸的習慣，近日出現胸悶、胸部爆痛送急診，不到10分鐘，就因為抽菸抽到「心臟血管抽筋」，陷入昏迷、插上葉克膜，前後共電擊18次才救回來，讓護理師忙到凌晨3點才下班：「說餓說累我已經都沒感覺了。」

林婷昨天（22日）在臉書粉專發文寫道，日前遇到一名男子，曾因胸悶、冒冷汗就醫，但檢查「血管沒有阻塞」，因此繼續抽菸，再搭配一些心臟用藥。沒想到幾天前他就因胸悶、胸部爆痛而跑來急診，才進急診室不到10分鐘，男子病情急轉直下，陷入昏迷，林婷表示：「沒錯，他抽菸抽到心臟血管『抽筋了』」。

林婷發文提到，男子在出現心律不整，立即被插管治療，並放置葉克膜。搶救期間，身為護理師的她，抽血，做心電圖，換藥，泡藥，打針，接管路，一刻都沒停過。此時突然見到一位老媽媽走進來，忍住雙眼的淚水拜託醫師及護理師幫忙：「他是我唯一的兒子」，林婷走過去拍拍她的肩膀，暖回：「我們會盡全力的！」老媽媽還走到兒子身旁，用著顫抖又生氣的語氣在他耳邊說：「我告訴你，你不能不孝順喔！」讓護理師頓時紅了眼眶。

林婷在文中回憶，患者當天晚上持續的心律不整，從傍晚5點開始，一路電擊到晚上10點多，「我電擊他18次…沒有錯…18次，如果不電擊，心臟無法正常打出血液到其他器官，後果不堪設想。」林婷表示，當天忙完後下班，已是凌晨3點，她內心雖無奈：「說餓說累我已經都沒感覺了」，但滿腦子全是老媽媽忍淚說的那番話。

後來經過多日搶救與治療，患者總算撿回一命。林婷表示，算一算加護病房大約動員了10幾位醫護人員，就為了拯救一個寶貴的生命，但男子醒來第一句話竟是說：「我不是在韓國玩嗎？」讓大家有點傻眼，不過男子最後也在醫護人員的勸說下決定戒菸，「不要辜負我們辛苦的拯救你，媽媽還要你孝順她到老。」

◎提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。

(中時電子報)