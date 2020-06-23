警犬Pinky（圖左）與Ninja（圖右）穿著警察制服，與領犬員「唱雙簧」。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

當各地舉行端午節慶祝活動，台中市警察局警犬隊發揮創意，讓明星警犬成為端午應景登場，拍攝慶賀端午短片，影片中警犬Pinky與Ninja穿著警察制服，與領犬員「唱雙簧」，人吃粽子、犬吃飼料，相當逗趣，無論是執勤或詼諧演出，不難見出警犬與領犬員之間的好默契。

台中市政府警察局警犬隊成軍迄今已2年多，其中擔任偵爆及防衛工作的比利時狼犬Ninja是警犬中的大學長，除協助攻堅並破獲數件槍砲案外，更因帥氣外表擁有不少死忠粉絲，短片中警犬與領犬員無懈可擊的默契，不難窺見警犬隊平時精實的訓練及默契的培養。

台中市警犬隊表示，警犬支援警察槍砲、毒品搜索、臨檢等勤務，出勤時需高度配合領犬員指令；考量犬隻特性，領犬員平日的訓練常以寓教於樂的方式進行，讓這些治安小尖兵們透過各式各樣精心設計、看似遊戲的訓練過程達成工作目的。

警犬隊指出，為讓犬隻享受工作的樂趣並得到成就，從中培養犬隻與領犬員的感情與默契，在領犬員王玉德與張煒堃的配合演出下，以擬人的方式聊天吃粽子、飼料，實在超可愛，讓觀眾看到嚴肅警犬們也有耍萌的一面。

(中時 )