長照2.0在2016年上路，政府2017年檢討後，將原由照專負責的派案工作，分配給A級單位的個管師，新措施上路後被質疑有自肥現象，A個管將個案分派給自家的B級、C級單位，推動一條龍服務，令長照單位不滿。有專家呼籲將派案工作回歸到公部門，也有專家認為政府應推動完整、透明的派案機制。

立院今召開「照管專員與A個管的角色功能與定位」公聽會，邀請政府官員、民間團體進行討論。根據衛福部定位，照管中心中的照專（照管專員）負責的是找出個案、評估失能等級等，而A級單位的個管師則負責擬定照顧計劃、派案等。服務品質的追蹤，則由照專與A個管共同把關。

天主教中華聖母基金會執行長黎世宏表示，A級單位存有許多問題，有些單位2、3個人就能組成，有些單位在新措施上路之初，連建築系、景觀系、航海系都能來任職，甚至聘請工讀生來從事照專的工作，直到後來才有所規範。

目前，A級單位的派案仍存在一條龍服務的問題，A個管為了自肥，派案給自家B級、C級單位。黎世宏表示，各界搶做A是為了搶個案，不忍心把個案放在別人的手中。一家公司有A有B有C，那A個管派案是要考量的是民眾的照護品質，還是為了讓B、C單位賺錢？

黎世宏認為，為了處理社會安全議題，政府推動社安網，2年內可以擴編1到2000位社工，而列為「國安議題」的長照，卻說沒辦法擴編縣市政府的照專員缺，而長出這個疊床架屋的A單位？政府應比照社安網，將A級單位的工作交給公部門執行，才能解決一條龍、搶案的問題。

台灣社會福利聯盟顧問李光廷表示，以日本為例，為避免一條龍服務，若派案給同一個單位，政府會針對業者進行扣點，若能平均派案，則不扣點，台灣可參考這類做法。

大甲李綜合醫院主任曾世懷則說，A個管並不好賺，1人若負責8、90案，能做到盡善盡美，但現在A個管1人卻要服務150案，做不到就沒有服務費，案量若能更合理，才能避免A級單位養不起自己，而要靠派案給B級單位，賺錢養活自己的狀況。

對於今日與會者的建議，衛福部次長薛瑞元表示，衛福部的態度沒有搖擺過，A個管的政策會繼續維持下去，但要檢討的地方在於，什麼樣的制度讓這個政策可長可久。

長照司司長祝健芳表示，現行制度確實也有球員兼裁判的問題，接下來將推動《長照服務法》的修法，針對一條龍的單位，訂定落實公開透明的機制，針對服務品質不好的單位，則訂定退場機制，也會強化A個個管的能力。目前仍有3縣市沒有做到公開透明，將督導各縣市加快腳步。

(中時 )