帥哥主播蘇逸洪近年來淡出主播圈，也鮮少在螢光幕前露面，2017年時蘇逸洪因過勞爆肝、免疫失調罹患怪病，臉部出現皮蛇，還險些失明，這幾年經過調養後，蘇逸洪容光煥發的再度活躍在螢光幕前，他表示，經過這次的危機，他終於體會賣肝人生真的不值得，健康才是無價。

2017年時蘇逸洪因過勞爆肝、免疫失調罹患怪病，臉部出現皮蛇，險些失明。

肝病變 當心引發免疫失調

醫師指出：俗稱的「皮蛇」就是帶狀疱疹，容易發生在免疫失調的人，像是肝部病變、糖尿病、洗腎…都是高危險群；回憶當時的過程，蘇逸洪說，「那時候就是突然從額頭的地方，感覺到刺痛，很像被電擊，隱隱作痛。」原先他還正常上班，最後終於受不了趕緊就醫，才知道健康已經出狀況，當時不願因病請假在家，仍堅持上工，依舊在主播台上繼續播報。

生活作息不當 肝整組壞料料

蘇逸洪說，那時整個人變得很負面，怎麼想都很悲觀；蘇逸洪說，自己那時候才意識到健康最重要，以前工作結束，直接跟朋友打麻將打到早上，再接著去上班，整個肝被搞壞了，他說：「現在才知道，你以前怎麼對待身體，身體就會怎麼還給你。」

護肝有方 蘇逸洪用對方法護肝

他笑說：「我真的以為是自己更年期了！」後來才知道原來都是肝不好惹的禍。蘇逸洪現在每天早睡、每天上健身房運動，搭配均衡飲食以及每天定時食用護肝的保健食品，健康獲得明顯改善。提到護肝之道，蘇逸洪主播頗有心得，他非常推薦有國家認證的正甘能，因為它是由生醫團隊研發、國家級認證，還經證實能有效延緩肝纖維化，我現在都拿來當作日常護肝的食品。

蘇逸洪每天上健身房運動，搭配均衡飲食以及每天定時食用正甘能來當作護肝保健。

「立甘冬蟲菌」(TCM777)獲美國FDA認可 並獲多國專利

營養師指出，目前市面上的護肝保健品，大多是強調可以降低GOP、GTP肝發炎指數，正甘能是第一個獲得有效延緩肝纖維化的國家認證健康食品。

正甘能的主要成分是從冬蟲夏草中所分離出來的「立甘冬蟲菌」(TCM777)獲得英、美、日、歐盟等多國的專利證書，受國際肯定。

市面上的護肝保健品，大多是強調可以降低GOP、GTP肝發炎指數，正甘能從冬蟲夏草中所分離出來的「立甘冬蟲菌」(TCM777)，是目前第一個獲得有效延緩肝纖維化的國家認證健康食品。

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(中時電子報)