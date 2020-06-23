迎向後疫情國旅時代，行政院長蘇貞昌23日造訪國立故宮博物院，示範使用「振興三倍券」享有文化之旅，先自掏腰包選購了文創商品，又品嚐「墨戲仙草」立體仙草凍，他打趣自己的妻子平日做畫總是要忙到大半夜，自己走一趟故宮竟也能輕鬆完成一幅水墨畫。

蘇貞昌表示自己多年未到故宮，也不諱言近來因為疫情衝擊使得故宮遊客數銳減，但他也指出這時候正是國人可以安靜仔細參觀故宮的好時機，23日他也在5月底甫重新打造的故宮1樓導覽大廳，體驗了「互動導覽牆」，透過互動導覽包括翠玉白菜、乾隆帝的多寶格等一般沒有機會看到不同角度的文物也能完全展現，並打趣民眾上網或用手機就能看，故宮豈非不用開了？又補充指看現場還是感受不同！隨後又欣賞了限期3個月的國寶級文物〈宋黃庭堅書七言詩（花氣薰人帖）〉。

故宮為配合行政院「振興三倍券」，宣布推出持實體券可購買門票套裝優惠組合；亦可持振興券200元租借原價300元的2台成人多媒體導覽機，或3台兒童多媒體導覽；另於南北院區禮品店使用振興券消費即享9折優惠並送專屬小禮，購物滿千再送100元折價券，雖還未手持振興券，蘇貞昌於故宮精品商店還是買了兩個與三麗鷗聯名的零錢包，以及一本「欽定一甲第一名」筆記本。

在故宮餐廳「閒居賦」品嚐國寶衍生商品設計競賽金獎作品「墨戲仙草」立體山水仙草凍，蘇貞昌與故宮院長吳密察，體驗了親手墨黑仙草凍上用雪白奶球淋出故宮名畫〈清石谿雲山煙雨〉，蘇貞昌並打趣自己不用十年功，也能完成水墨畫。

(旺報 )