陳郁雯如今已是經驗豐富的主管。（勞動部高屏澎東分署提供／吳江泉高雄傳真）

8年級的陳郁雯原本在飯店工作，但想回歸正常生活作息，決定轉換工作跑道，起初她對投入不同產業，從零開始感到不安，透過勞動部「青年就業旗艦計畫」職場導師帶領她邊做邊學，讓她迅速地適應新職場，最後還擔任公司主管一職。

日文系畢業的陳郁雯原任職飯店客服部門，但因長期輪值夜班影響到生活作息，決定轉換跑道，進入程高資訊公司擔任電話客服督導。程高公司因參與勞動部高屏澎東分署「青年就業旗艦計畫」，採先僱後訓模式，並有職場導師進行個別指導，讓轉換職場的她感到安心許多。

訓練初期，她曾因不擅長透過電話來解決客戶的問題，無法迅速緩和客戶的焦躁情緒，幸好職場導師總能協助她釐清客戶需求，適時地提供處理方式，讓她度過剛入行的挫折感，建立起工作的信心，目前她已能獨當一面，主責高雄區的客服督導、團隊教育訓練、績效考核等業務。

因陳郁雯具有外語專長，在日系品牌廠商與公司接洽時，她也能發揮外語能力提供服務。陳郁雯回頭看訓練期間寫的週記，感受到自我工作能力的成長，有著滿滿的成就感。

程高公司表示，由於電商盛行，公司需要大量的人才投入，透過「青年就業旗艦計畫」工作崗位訓練，以「做中學」的方式，有效培育優質人才並穩定留任，更表示如今陳郁雯已是一位經驗豐富的主管，善用過往學習經驗帶領團隊完成任務，她優異的表現獲公司肯定。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，勞動部運用企業「先僱後訓」模式，提供15-29歲青年就業機會，由企業招募青年參訓，資深員工擔任職場導師，對青年實施on-job training，勞動部補助企業訓練費用，且即日起至明年6月30日擴大辦理本計畫，加碼企業補助額度及延長訓練期程，企業每訓練一名學員每月可補助1.2萬元，最高補助10.8萬元。歡迎有用人需求的企業提出申請，洽詢電話：07-9587100分機7753，也歡迎青年報名參訓，報名網址：https：／／ttms.etraining.gov.tw／eYVTR／YR002。

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