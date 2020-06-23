近年台北市的公寓因高性價比、危老重建潛在價值，聲量遠高於大樓華廈產品，據房仲業者統計，台北市大樓公寓價差最大為信義區，每坪達22.6萬元，松山及文山區價差則在每坪10萬元以內，同樣買30坪房子，信義區買公寓比起買大樓可省下近680萬。

永慶房屋根據實價登錄資料，統計近一年台北市各行政區大樓、公寓平均單價，信義區大樓每坪77.2萬、公寓每坪54.6萬；大安區大樓每坪87.4萬、公寓每坪66.7萬，二個蛋黃區大樓及公寓的價差均逾每坪20萬元。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，台北市整體公寓單價約僅大樓的70～85%，公設比低，居住坪數較為實在、住戶單純、未來參與都更等優勢，受到不少民眾青睞。台北市二大蛋黃區地段精華、豪宅林立，帶動大樓價格居高不下，如信義區吳興街商圈、虎林街等較早開發地區，以老舊公寓為主，凸顯在當地購買公寓的價格優勢。

不過，除了台北市及新北市以外，全台各地公寓和大樓產品的價差則相當有限，根據中信房屋統計，雙北市熱門行政區公寓比大樓便宜每坪6～11萬元，例如大樓房價4字頭的板橋、中和，公寓房價僅3字頭，大樓房價3字頭的新莊，公寓房價僅2字頭，不過，桃園、台南約便宜每坪3萬元，台中、高雄則約便宜每坪2萬以元以內，大台北以外公寓的價差優勢就不特別明顯。

中信房屋研展室副理張漢超表示，價差空間會隨區域、地段環境、建物品質等條件而有不同，公寓雖看似比起華廈大樓來的划算，但入住後的管理與維護可能都得靠自己，背後需要付出的裝修維護隱形成本、較低的貸款成數，都應先納入考量，相較之下，大樓則需負擔較高的房屋稅和管理費，此外，是否與長輩同住、有沒有大樓物業管理需求，也是取捨二者的因素。

(工商 )