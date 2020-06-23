台船企業工會23日發布訊息指出，公司三位獨立董事支持董事長鄭文隆改革一事，獨立董事任職四年期間，不但提不出如何改善台船營運的具體建言，也不探討台船公司虧損的原因及嚴重性，反而針對員工的福利再三的刁難及不合理的要求，眼睜睜看著台船陷入嚴重虧損，才把問題丟出來，明顯「怠忽職守」，這幾年到底在「幹什麼」，鄭文隆把問題全推給勞方，爽領25萬高薪，之前說高階減薪其實是寄薪。

台船資方則說明，採取寄薪方式是鼓勵大家設法改善公司營運狀況，待營運好轉就會發還，實施近兩年因有些主管退休後已經領走寄薪，為公平起見，去年藉著營運好轉先發還寄薪。

工會指出，加上今年5月的虧損，台船近4年來共虧損約115億，這是台船人深切之痛，此時，勞資應攜手合作共渡危機，找出正確的改革方向，勞資衝突愈演愈烈並非工會所願。

工會說，鄭文隆身為台船主帥，應該展現高度，負起所有政治責任，而不是切斷勞資協商管道，然後把責任全推給勞方。另在工會發動抗議後，鄭文隆董事長又「撂人」對付工會，找來三位獨立董事為其改革背書，一再模糊焦點，不瞭解員工真正心聲，不瞭解員工為何要抗爭？

工會指出，改革應該由上而下進行，由鄭董事長以身做則，帶頭所有台船人一起改革。誠如獨立董事所強調的高昂人事成本，係因為台船的主管薪資偏高，董事長月薪資25萬，總經理20萬，一級正副主管50幾個薪資都在13萬左右。

以主管的薪資來換算，高階主管3個月可以賺到基層員工一年的薪資，如此懸殊的落差，這也是打擊員工工作士氣及造成員工身心交瘁的原因所在。尤其是鄭董事長坐在辦公室吹冷氣，爽領25萬高薪；而基層員工苦哈哈，在高溫的造船現場揮汗打拼，事後還當公司賠錢的替死鬼。試想，如此一來，哪位員工還敢為公司賣命？

工會也指控鄭文隆欺騙社會大眾，之前對外公開發布為了共體時艱「董事長及總經理減薪20%，一級主管減薪10%」一事，根本在唬弄外界。工會指稱，鄭文隆對外高喊的減薪，其實是「寄薪」。台船高層以「寄薪」操作外界良好觀感，其實去年底已將高達1,800萬的「寄薪」領走，董事長、總經理及一級主管根本沒有減薪。

工會也質疑，台船勞資雙方已簽訂團體協約，協約並規定若涉及員工權益事項需要變更時必須勞資協商，然而公司在年度考核暨獎金實施要點的修正，以及涉及公司營運與員工的諸多權益事項未經勞資協商，即冒然發布實施。種種跡象顯示，資方有意片面撕毀合約。果真如此，台船將大開民主倒車，寫下破壞台灣勞資和諧黑暗的一頁，最終將引來台船人大反彈，資方必定自食惡果。

工會最後強調，台船當然要改造，然而台船高階主管的心態，不但未顧及到「員工是企業最重要的資產」，反而一再的用不合理的管理方式打壓基層員工的工作士氣，所以工作效率一直無法提昇。站在工會的立場若是要改造台船，員工的權益及福利一定要有所保障，才能留住人才，提昇員工對公司的向心力，進而為公司打拼。

(工商 )