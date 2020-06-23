1名18歲的比安卡米海（Bianca Mihai）是羅馬尼亞的歌手，她的攝影師朋友得知25歲巴敘模特兒拉娜阿爾貝克（Lana Al Beik）與自己長得超像；朋友將拉娜的照片給米海與她的家人看，大家看完都大吃一驚，沒想2人竟長得如此相似，就連拉娜家人也認不出到底誰是誰。

據《太陽報》報導，米海聽朋友歷山德拉丹丘（Alexandra Danciu）提起1位住在杜拜的特兒拉娜和她長得非像，並拿照片給她和她的父母過目，米海不敢相自己眼睛，竟然有和她如此相似的人；米海表示，父母把拉娜的照片給祖母看，沒想到祖母回應「哇！你在哪裡拍那些照片？非常漂亮的米海。」就連家人也分不清楚誰才是米海。

而拉娜是透過家人才偶然知道米海的，拉娜透露有一天她媽媽在IG上看到一個唱歌影片，媽媽問她：「IG上影片的人是你嗎？」拉娜回應「媽媽我不唱歌，那個人不是我。」這時她才發現米海跟她長得一樣，自己媽媽都不認得女兒了。

報導指出儘管拉娜與米海生活在不同的地方，有著不同的宗教信仰，2人還是決定相約在杜拜見面。在經過朋友的幫忙下，她們順利在杜拜的海灘上見面，見到面的當下雙方都相當激動，米海興奮表示「這確實是一件很神奇的事情。」她們在海灘合影留念，約好下次要在羅馬尼亞見面。

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(中時電子報)