近來國際種族爭議再起，多元平權議題再次引起關注與討論，長期投入深耕多元與包容（Diversity & Inclusion）的渣打銀行日前透過網路調查，發現台灣人在職場上最常面臨的不平等現象為「職場霸凌或騷擾」，近4分之1網友認為霸凌是導致多元平權無法落實的主因。渣打與台灣性別平等教育協會合作，透過輕鬆玩桌遊，號召更多人投入打造友善職場與平等社會，齊心擁抱多元與包容的文化。

渣打銀行總經理林遠棟表示，渣打集團長期致力於推廣多元與包容，不僅在銀行內部成立多元與包容委員會，積極將多元與包容融入企業文化，具體進展更獲得外界認同。截至2019年，渣打集團已連續4年入選彭博性別平等指數，整體評鑑分數不僅高於全球入選企業平均，也優於金融產業平均，再度肯定渣打作為推動多元與包容的世界級指標企業。

為進一步推廣多元與包容的企業文化，渣打銀行日前於Facebook官方粉絲頁舉辦網路調查，了解網友認為「在職場中最常感受的不平等對待」。根據上千位網友投票結果顯示，台灣民眾在工作中最常感受到的不平等現象以「職場霸凌或騷擾」為多，佔24.4％，其次則是「新住民遭受異樣眼光（20.8%）」與「因性別差異同工不同酬（20.8%）」。

渣打銀行除持續打造包容與尊重的工作環境，更設有內部舉報措施，員工若遭受霸凌或騷擾，可透過匿名方式舉報，不僅舉報者身分絕對保密，事件也會獲得詳盡調查與處理，以建立讓員工感到安全、被接受並重視個人獨特性的工作環境。

而在男女薪酬差異上，渣打集團也已由總部落實至全球各市場，藉由增加女性高階主管比例，採取彈性工時等制度，積極縮小性別薪酬差距。

渣打銀行公關暨行銷長陳穎勳指出，除了持續完善企業福利與制度以外，渣打銀行更透過輕鬆活潑方式，讓內部員工瞭解多元與包容的精神，今年特別在6月同志驕傲月，與台灣性別平等教育協會合作，邀請員工參與體驗「扮家家遊」多元家庭桌遊，在互動中打破刻板印象，重新認識多元家庭、單親與新住民等議題。

渣打銀行也規劃將「扮家家遊」桌遊推廣至社福團體與機構夥伴，並由渣打員工擔任帶玩志工，讓多元與包容融入日常。

(時報資訊)