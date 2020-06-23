5G即將開台，外界看好導入垂直領域、企業專網商機將大有可為，在企業領域耕耘有成的亞太電信，邁入5G新紀元，協同鴻海科技集團持續推動各項智慧應用解決方案，以因應台灣中小型企業生態，並提供多元產業智慧化服務。亞太電(3682)今(23)日舉辦智慧工廠線上研討會，以《擁抱智慧製造 勾勒最佳路徑》為題，邀請專家一同探討AI機器視覺在智慧製造的結合應用，翻轉外界對工業4.0智慧製造的認知及思維。

亞太電表示，當前全球工業經營模式的變化，訂單需求逐漸走向個人化、客製化，智慧製造已是全球關注焦點，貴為全球科技重鎮的台灣也無可避免迎接轉變浪潮來襲，而台灣製造業者如何應戰迎面而來少量多樣的生產趨勢，以及評估最適的解決方案導入操作進行數位轉型，更是最為迫切的需求。

根據市調機構預估，2022年全球智慧製造的市場規模上看3,700億美元，因應5G及智慧製造浪潮來襲，亞太電特別舉辦智慧工廠線上研討會，邀請工業技術研究院機械所蔡雅惠經理主講，聚焦分享結合機器視覺與人工智慧的智慧製造發展趨勢及應用，從「機器視覺概論」、「工業4.0趨勢中機器視覺將扮演的角色」、「人工智慧概論」及「機器視覺結合人工智慧於智慧製造之發展趨勢與應用」等面向進行分享與交流。

蔡雅惠提到，生產供應鏈導入AI機器視覺，將可縮短檢測和量測時間、提高檢測正確率、減少人力需求，並蒐集數據回饋，提供設備優化製程參數。而在企業逐步轉型成為智慧工廠的自我升級的同時，也能提供其他行業客戶更智慧化的服務與發展，更有助於製造業者找到更多各式各樣的整合應用。

面對新冠肺炎疫情、貿易戰等全球性因素影響，2020年大環境更為嚴峻，亞太電信表示，有意積極轉型的製造業最好的因應方式為，不斷自我升級並善用新科技，透過風險分散加速海外布局、導入智慧製造降低勞力需求、掌握終端客戶需求，彈性因應訂單、蓄積能量強化產業優勢，應對所有的挑戰。

(時報資訊)