美中關係持續緊張，聯邦通訊委員會（FCC）以申報不齊全為由，拒絕鳳凰衛視旗下廣播電台南加州繼續廣播節目的申請，要求電台在48小時內停播。

鳳凰衛視創辦人暨董事會主席為解放軍前軍官劉長樂，維基百科的資料顯示，該公司董事會成員及廣告收入絕大多數來自中國大陸，而在新聞立場與報導取向上和北京一致。

據《香港經濟日報》23日報導，鳳凰衛視全資的鳳凰優悅電台（URadio AM 690）在墨西哥註冊，但總部位於洛杉磯，而廣播範圍覆蓋南加州。

FCC說，該電台屬於鳳凰衛視，但在申請廣播牌照時，並未申報所屬公司，因此拒絕讓該電台繼續廣播。不過，FCC也說，申請人和鳳凰衛視可以重新提出申請。

而立場挺台的美國共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）則表示，歡迎FCC的決定。他認為，這是對中方發出的明確訊息，顯示華府不會再容許中方利用美國的漏洞作宣傳。他並形容，這是對抗北京試圖控制美國人所見，所聞和思想上重要的一步。

據鳳凰衛視說，它是美國和加拿大最大的中文電視台，透過有線與衛星系統，向20萬訂戶提供節目。

(中時電子報)