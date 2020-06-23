新竹市人口數即將突破45萬人，為慶祝「幸運寶寶」的誕生，新竹市政府與Honda汽車合作，將贈送這位幸運兒City車款，為第45萬新生寶寶慶生。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市人口數即將突破45萬人，為慶祝「幸運寶寶」的誕生，新竹市政府與Honda汽車合作，將贈送這位幸運兒City車款，為第45萬新生寶寶慶生。（陳育賢攝）

新竹市人口數即將突破45萬人，並預計在1周內產生，為慶祝「幸運寶寶」的誕生，新竹市政府與Honda汽車經銷商合作，將贈送這位幸運兒City車款，進益摃丸也將提供「免費吃貢丸到45歲」大禮，共同為竹市第45萬人慶生。

市長林智堅指出，讓下一代快樂成長，是他擔任市長的初衷，新竹市第45萬市民預計將在這周報到，市府特地準備禮物，和本田汽車Honda合作送出1台City汽車給這位幸運寶寶與家長，希望幸福城市可以陪伴他快樂長大。

新竹市出生率排名全國第5，自然增加率也是本島非6都縣市第1，根據戶政事務所統計資料，新竹市第45萬人口已進入倒數階段，近日內人口數將突破45萬人，有望在端午連假前後出現。

新竹市HONDA董事長葉聰敏表示，新竹市吸引許多年輕家庭成家立業，且通常迎接新生寶寶後就會有購車需求，Honda City車款受到年輕族群的喜愛，功能可滿足年輕家庭的需求，因此特地挑選最適合小家庭使用的Honda City車款，贈與第45萬的幸運寶寶。

此外，新竹市在地知名摃丸百年老店「進益摃丸」則將送出「免費吃摃丸到45歲」予這位第45萬寶寶幸運兒，共同為這位「摃丸寶寶」慶生。

(中時 )