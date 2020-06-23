疾管署今天公布，國內出現今年第7例漢他病毒出血熱病例，創下20年有紀錄以來新高，為屏東縣40多歲男性，在肉品工廠工作，平時活動地以屏東住家及高雄工作地為主，而住家及工作地均被發現有鼠類出沒。

疾管署副署長莊人祥表示，今年目前為止共有7例漢他病毒出血熱病例，高於近年同期，而上一次病例數較多的一年落在2016年的3例，目前國內皆是散發病例，亦無法確認是否為氣候變化導致鼠類出沒較多，但提醒民眾一定要加強滅鼠。

疾管署防疫醫師林詠青表示，男子於6月1日出現發燒、畏寒、腹瀉及全身痠痛症狀，2日至診所就醫，因症狀未改善，4日再次就醫並收治住院，經通報檢驗確診；目前人已康復出院，同住家人也沒有疑似症狀。

林詠青說，衛生單位前往男子住家及工作地周邊進行捕鼠、滅鼠及環境消毒等防治作業，截至昨日，兩地共捕獲老鼠11隻，將採檢送驗。漢他病毒出血熱傳染途徑為，即使沒有被咬，但接觸其排泄物跟尿液就有可能因吸入飛沫而被感染。

國內今年截至6月22日累計7例漢他病毒出血熱確診病例，居住地為高雄市4例、屏東縣、新北市及基隆市各1例；國內自2010年以來累計21例，性別以男性13例（61.9％）為多；年齡則以40歲以上17例（81％）為多。

疾管署表示，漢他病毒出血熱為人畜共通傳染病，感染後潛伏期為數天至2個月，主要症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。

疾管署呼籲，「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法，民眾平時應做好環境清理，尤其是倉庫、儲藏室等老鼠容易窩藏的空間。如發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水（100cc市售漂白水＋1公升清水）潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。

(中時 )