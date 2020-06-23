林語恬對家中涼麵事業有濃厚情感，繼承家業幫忙父母賣涼麵。（吳江泉攝）

7年級生林語恬從在地傳統涼麵老店出發，運用勞動部微型創業鳳凰創業課程與貸款資金，將店面翻修裝潢，給顧客耳目一新的全新感受。（吳江泉攝）

7年級生林語恬從在地傳統涼麵老店出發創立新品牌，推出文創餐車與玉子燒、龍蝦沙拉涼麵等特色餐點，吸引青年族群上門消費。她接手老店後，結合餐車創意風格，運用勞動部微型創業鳳凰創業課程與貸款資金，將店面翻修裝潢，給顧客耳目一新的全新感受。

高雄知名涼麵老店二代林語恬，從小就在店裡面幫忙父母賣涼麵，隨著父母年紀漸長、家裡又缺人手，林語恬對家中涼麵事業有濃厚情感，決定繼承家業，並與朋友一起規畫，推出第二品牌，將腳踏三輪車設計成文創餐車，到各地市集販售涼麵，用兩種不同模式經營，開發客人也增加曝光率。

有別於一般涼麵傳統口味，林語恬的餐車販賣龍蝦沙拉、玉子燒、越式涼麵等創新口味，獲得不少民眾好評。為了讓傳統老店更迎合時下潮流，擴展消費群，他參加勞動部微型創業鳳凰計畫，透過創業輔導研發新口味，運用貸款資金翻修店面，重新設計老店的LOGO，調整空間動線優化店內用餐環境。

林語恬很感謝有勞動部微型創業鳳凰計畫，不僅現在店面煥然一新，同時因兼採餐車經營模式，吸引更多顧客，有鑑於防疫期間宅經濟需求增加，未來也計畫透過網路平台宅配自家產品，讓民眾不用出門就能嘗鮮。

勞動部高澎屏東分署長程泰運表示，為協助民眾創業成功，降低創業風險，勞動部的「微型創業鳳凰計畫」，以20歲至65歲女性朋友與設籍在離島的居民、45歲至65歲民眾為免費輔導創業對象，歡迎有創業意願的民眾撥打免付費專線0800-092-957，或上微型創業鳳凰官網http：／／beboss.wda.gov.tw 查詢。

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