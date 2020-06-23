今年的聯發科可以用意氣風發來形容。因為今年的聯發科手機階處理器的出片量可能會翻數倍，並且極有可能站在高階的位置之上。現在已經有大陸三大品牌大量採購聯發科的晶片。

華為部分

今年華為發佈這麼多聯發科平台的機型可能是所有人都沒有想到的事，近一段時間華為暢享Z、華為暢享20 Pro，榮耀Play4等都是聯發科天璣800平台。據說接下來的榮耀30青春版、榮耀X10 Max據說都是聯發科天璣800平台的。而這些機型是清一色的中低階，也是華為整體銷量的基礎所在。僅華為這一個品牌聯發科800晶片貨就很驚人。

小米部分

2019年Redmi Note 8Pro採用就是聯發科的晶片，而Redmi Note8系列現在全球銷量已經突破3000萬台。今年Redmi 突然弄出一個X系列，搭載的就是目前中階最強的處理器聯發科天璣820，以Redmi現在的勢頭X10系列的銷量也不會低。關鍵是未來Redmi肯定還會有聯發科其它平台的機型發佈，比如：Redmi Note9 Pro給你弄一個天璣1000+也不是沒有可能。

vivo部分

iQOO Z1全球首發聯發科天璣1000+處理器，並且這款機型的銷量非常高。接下來還有iQOO Z1x，應該是天璣800平台的機型。vivo這個主品牌的一些中低階機估計也會使用一些聯發科平台的處理器。

在小米、vivo、華為之外OPPO其實是5G時代第一個搭載聯發科平台的品牌，去年的OPPO Reno3就是天璣1000L平台的機型。並且OPPO未來還會有很多機型搭載聯發科平台的處理器。

大陸這四大品牌從現在的情況看使用聯發科處理器的機型清一色的定位中低階，即使是iQOO Z1售價也僅2000人民幣左右。這個定位的機型是各品牌銷量的基礎和保證，換言之大家以後可能僅在中高階之上使用高通的處理器。所以聯發科今年這麼強勢，最難受的其實是高通。甚至還有人稱如果聯發科旗艦處理器給力，未來這些品牌在旗艦上使用都不是什麼事。

(中時電子報)