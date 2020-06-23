大巨蛋去年都審闖關成功，3月下旬都審環差闖關成功，大巨蛋建照變更昨已簽准，待遠雄公司辦理上千張圖說正、副本校對無誤後，估最快6月底前可核發建照，針對大巨蛋「零」權利金，被外界質疑不平等條款，北市體育局長李再立表示，最快六月底發建照，而約2個月時間才會正式復工，在這期間將會跟遠雄啟動重新議約。

台北市教育委員會上午審議大巨蛋開發案107年度特別決算保留案，李再立表示，市府核准建照變更，跟遠雄確認5000多張圖說後，就可以核發建照，就能復工，大約2個月時間才會正式復工，這段期間就可以進行議約。意即6月底核發建照，市府最快7月將與遠雄展開議約的程序。

針對未來議約，李再立指出，議約分為兩部分，關於監察院部分，雙方大致有初步共識，一個月內應可以完成，重點是營運權利金的部分，這部分比較難談，因遠雄的投資營運執行計畫書是早年做的，現在要修訂，檢視投資計畫書內容合不合理，才能談超額盈餘回饋金。

李再立表示，據了解議約不會是市府直接跟遠雄談，要找專業第三方進行試算，所以要修改營運計劃書，以此為基礎，找第三方試算。李再立強調，希望能完工之前談完，沒有完成議約就不會給使用執照。

議員游淑慧直言，針對要啟動議約，修發內容應要先送來議會審查，議約過程應要公開透明，應該讓議會參與議約過程，不然等到下屆市長，又說議會放水，市府圖利，讓議員又被受羞辱，柯文哲雖然砲打前朝，但根本是在羞辱議會，揚言柯卸任時要提告。

議員王鴻薇痛批，網友諷刺大巨蛋「健達出奇蛋」，即使是停工狀態還是一天比一天大，柯文哲應該前市長馬英九與郝龍斌一個公道，柯剛上任就拿這案子做政治操作，第二任期就同意復工，「馬郝弊案變成柯文哲弊案」。

議員張斯綱嗆說「黃粱一夢」，柯文哲一開始把馬郝鞭打成圖利犯、說黑箱，現在為替自己任期收尾讓大巨蛋復工，根本是用政治干預公共事務。

(中時 )