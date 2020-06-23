高市府環保局清潔隊員23日上午11時許在九如、同盟路口的愛河中打撈垃圾時，撈到1只到深色袋子，打開發現疑似屍塊，立刻向警方報警，經過警方初步鑑識，確認清潔員昨天與今天打撈上來的2只旅行袋，有1袋裡面裝有人體一截小腿屍塊，警方正在釐清案，同時確認死者的性別，因袋子裡裝有「啞鈴」，將朝同時朝他殺案偵辦。

2個旅行袋散發濃濃屍臭，還流出滿地血水。（高市環保局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市環保局表示，清潔人員先在昨天（22日）上午9時許撈到1只旅行袋，因第1時間沒有聞到明顯臭味，沒有打開，但今天上午11點多又打撈到1個相似黑色行李袋，隊員打開這才驚知裏頭是屍塊。

發現屍袋的高雄市環保局3位清潔隊員，見行李袋有人體小腿全都嚇破膽，他們向警方表示，其實昨天就已經撈到一個行李袋，但沒有打開查看，暫時擺在一旁，沒想到今天又再撈一個，覺得不對勁，一打開竟然發現裡面裝著人的小腿。

三民一分局偵查隊隊長翁士閔表示，該屍塊為人體的可能性相當大，因此依規定向上通報，由於另1袋尚未打開，行李袋裝的是什麼部位？還有待進一步相驗確認，目前死者的身分將比對轄區失蹤人口，同時調閱監視器追查可疑嫌犯。

(中時電子報)