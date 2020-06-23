為強化企業之工作效率、遠距上班、工作自動化降低人力需求、提升數位競爭力以擴大商機等問題，綠界科技（6763）表示，將於近期推出新服務，包括協助商家完成振興券交易系統設定、推出「電子發票中獎開立」及「紙本發票開立」超商列印服務等。

綠界科技表示，響應政府「振興」政策，接下來將協助各行各業已取得其所屬主管機關核可之商家，完成振興交易系統之設定，一起加入振興國家隊的行列。

此外，綠界也將於7月份推出「電子發票中獎開立」及「紙本發票開立」之超商列印服務。綠界表示，此項服務將徹底解決目前電子商務客戶，因應消費者要求印製並寄送已中獎之電子發票、或客戶要求寄送紙本發票以報帳或自行兌獎之需求，所產生的高額人工作業成本及寄送成本問題，大大降低營運成本。

除上述兩項新服務外，綠界科技也預計於7月份偕同合作收單銀行，推出合法合規具有信託性質的禮票?金融創新服務，此項服務將首創禮票信託（價金保管）、收單、序號管理等三合一之整合及申請服務，對後疫情時期零售業之預售、餐飲旅宿業之預購、遞延性商品服務如SPA業及補教業等，將得到有史以來最大的幫助，並且保障消費者的權益。

而8月份，綠界則將偕同頂尖科技推出「POS電子發票加值服務」及「移動收銀發票機」，正式宣布進軍線下POS生態系，提供客戶O2O之完整電子發票解決方案服務。

綠界表示，近期除了忙於執行已承接多家銀行、電支電票業者所委託建置之大型支付系統專案外，最重要的就是最遲於今年年底前，延續目前第三方支付市占率最高的EC-Pay平台推出EC-Shop開店平台，目標鎖定中小型商家、微商、個人賣家、團購主、直播主賣家、以及傳統商店想要轉型線上銷售卻又完全不懂的困擾，已提供最簡易使用且免費的開店平台，進而做到人人拚經濟的終極目標。

(工商 )