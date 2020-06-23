德國南部一間郵局20日收到一個發出陣陣惡臭的包裹，包裹味道太刺鼻，導致6名員工噁心想吐送醫治療，郵局60名員工也緊急撤離，最後發現包裹裡裝的是榴槤，虛驚一場。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，德國南部巴伐利亞邦小城施韋因富爾特（Schweinfurt）一間郵局上周六不斷傳出陣陣惡臭，員工最後發現濃郁的味道來自於一個包裹，為求安全起見，郵局趕緊打電話報警，包括警察、消防人員以及急救單位全都趕到了現場，當時在建築物內工作的60名員工也全部撤離。

當地消防局發布聲明指出，他們不知道包裹內容物是什麼，也不確定包裹會否造成更大的威脅。

不過在經過一番仔細檢查後，證實包裹內只裝有4顆泰國榴槤，是當地一名男子從紐倫堡友人那裏寄來的包裹，虛驚一場。

當地警方表示，總共有12名員工抱怨刺鼻味道讓他們感到噁心，並且需要就地醫療照護，為以防萬一，當中6人已送醫治療。當天，一共有6台救護車、5輛急救車、2台緊急事故車輛抵達現場協助。

肇事的榴槤包裹最終已送達主人手中。

值得注意的是，這並非榴槤頭一次為大眾帶來恐慌，去年，澳洲坎培拉大學（University of Canberra）圖書館因疑似瓦斯外洩緊急撤離師生，調查後發現是榴槤作祟。2018年11月，一架印尼班機上，一批榴槤發出的濃郁氣味瀰漫整個客艙，乘客不斷抱怨後，班機臨時停飛。

(中時電子報)