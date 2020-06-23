台南市一名吳姓男子以「統一促進黨」名義組織幫派吸收成員，平時以經營賭場牟利，並動輒以暴力脅迫特種行業、電子遊藝場、檳榔攤繳交保護費，也介入將軍漁港魚貨買賣等，行徑囂張，台南市刑大與學甲警分局成立專案小組，數月蒐證後見時機成熟，22日清晨兵分多路，一舉帶回吳男及幫派成員，將依違反組織犯罪防制條例、妨害自由、恐嚇取財、傷害等罪嫌送辦。

警方調查，綽號「鴨肉」的39歲吳姓男子與其下暴力集團成員在學甲、將軍、佳里、西港一帶流竄，平時經營天九牌職業賭場牟利，並向八大行業收取每月2萬元不等保護費，如有不從就聚眾砸店，不法所得近千萬元。

吳男還介入將軍漁港魚貨買賣，低價強收漁船漁獲，也涉及漁港魚貨直銷中心糾紛，威脅得標業者還前往砸店傷人，為壯大其勢力，後來還以統促黨堂口名義吸收成員，是地方治安的頭痛人物。

南市刑大與學甲警分局組成專案小組，並報請台南地檢署指揮偵辦，經過數月時間蒐證，22日清晨調集市警局新營、佳里、學甲、善化、第五分局等百餘名警力，兵分多路收網，一舉將吳男及其他5名成員逮捕到案。

警方在現場起出棍棒、手銬、天九牌、帳冊、行動電話等證物，吳男雖矢口否認涉案，但多名同夥坦承犯行，加上蒐證畫面、被害人指證歷歷，訊後依違反組織犯罪防制條例、妨害自由、恐嚇取財、傷害等罪嫌送辦，也讓在地民眾鬆了一口氣。

(中時 )