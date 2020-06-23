三圓建設董事長、總統蔡英文遠房表哥王光祥，日前收到2顆子彈的恐嚇包裹，檢警查出三 圓大陸子公司三圓青島大股東、前立委陳榮盛的媳婦陳信婷，涉嫌教唆男子黎孝忠送子彈恐嚇，台北地檢署今依槍砲、恐嚇罪嫌起訴陳、黎2人。

據了解，陳女否認教唆，但檢方掌握她與黎的LINE對話內容，且當天是陳女指示他人開車載黎男去送子彈。但因陳女否認，檢方不清楚陳女涉案動機是否與陳榮盛有關。

王光祥4月間收到裝有2顆子彈的包裹，報警處理。警方4月底逮捕送子彈的黎孝忠，黎聲稱是對王不滿，想「教訓一下」，但檢方發現黎、王並不認識，懷疑幕後有人教唆，以有共犯未到案為由，聲押黎男獲准，之後，警方再逮捕共犯陳信婷，檢方諭令20萬元交保。

檢方5月底以證人身分傳喚王光祥說明，據了解，王認為這2顆子彈恐嚇案，不太可能與土地開發利益有關，但到底是誰在幕後教唆，他並不清楚。

檢警發現，4月17日案發當天，黎男假裝是快遞，送子彈給王，是由共犯陳信婷指示他人開車搭載黎男，先到王的大安路住家，因沒人應門。黎男以LINE詢問陳女：「大安路沒有人，要不要繼續？」，陳女回：「當然要，送去南京東路公司(意指三圓建設」，黎男遂轉往三圓建設，將裝有2顆子彈的恐嚇包裹交給櫃台。

(中時 )