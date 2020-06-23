陳菊將退出民進黨 柯酸：我佛慈悲、天佑台灣！

前總統府秘書長陳菊獲總統蔡英文提名為監察院長，陳菊宣布將退出民進黨。台北市長柯文哲23日被問及，陳菊是否有超越黨派，柯笑酸「我佛慈悲、阿彌陀佛，不過我還要再加一句，天佑台灣！」

針對高雄市長補選24日將截止，民眾黨到底是否派人，柯說，離24日截止還有24小時，請大家不要緊張。

(中時 )