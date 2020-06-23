蔣尚義為台積電前共同營運長、目前為武漢弘芯執行長。（資料照）

台積電前共同營運長蔣尚義（被部屬暱稱「蔣爸」）去年才接任武漢弘芯半導體執行長一職，但近期傳出萌生退意。陸媒向蔣尚義求證此事，他僅證實「現在公司是有些問題待解決」，其他不願多談。外界揣測，武漢弘芯因投資資金與設備未能到位，導致公司營運不如預期；另業內人士透露，受貿易戰影響，取得美國半導體設備難度高，恐使該廠未來發展充滿變數。

曾是張忠謀愛將的蔣尚義自台積電退休後，2016年出任中芯獨立董事，去年轉戰武漢弘芯期待進行商業模式轉型，儘管他曾說過「絕不做與老東家台積電競爭或傷害台積電」的事，但後來蔣尚義證實，武漢弘芯的業務的確與台積電「略有重疊」，因此他接受這職務也引發外界矚目。

陸媒報導，武漢弘芯延攬蔣尚義擔任CEO，一躍成為大陸不可忽視的晶圓代工新勢力，去年底還舉行首台艾司摩爾（ASML）光刻機進廠儀式，計畫2020年下半年建置14奈米產線。

武漢弘芯原本計畫第一階段建置月產能達3萬片的14奈米邏輯IC生產線，第二階段將建置月產能3萬片的7奈米生產線，第三階段將建置晶圓級先進封裝及小晶片（chiplet）生產線。

不過，因為受到今年來新冠肺炎疫情影響，投資建置生產線時程受到延宕，再加上美國擴大華為禁售令制裁，影響後續資金未能如期到位。另有業界人士認為，武漢弘芯的背後大股東資金來源，無法明確釐清未具有軍方背景，因此取得美國半導體設備難度愈來愈高。

對於蔣尚義傳出倦勤的消息，前半導體分析師陸行之也在臉書表示，「看起來這次蔣爸和一群跟著蔣爸過去的前台積人被投資方愚弄了，資金沒到位，又壞了名聲。」

(中時電子報)