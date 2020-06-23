財信傳媒董事長謝金河今（23）日在資誠（PwC）「2020台灣金融業企業領袖調查報告發布記者會暨專題座談會」演講時指出，台灣金融業正在關鍵轉捩點，機會與風險同時存在，他最讚賞玉山金，自1990年代一步一腳印，胼手胝足打拚，現在玉山金已是全台金融市值第五大。

台灣金融業現在市值第一名是國泰金（5,500億元），第二名則是富邦金（4,400億元），第三名為兆豐金（4,300億元），第四名為中信金（3,900億元），第五名是玉山金（3,200億元），第六名是第一金（2,800億元），第七名則是合庫金（近2,500億元）。

我國自1990年代時任財政部長王建煊一次開放16家銀行，謝金河表示，現在有一半經營不善被併購，但是玉山金存活下來，而且懂得配股給員工，讓員工跟著一起努力，三十年來胼手胝足打拚、坐穩金控第五大地位，非常了不起。

謝金河認為，投資人必須隨時面對不確定因素，沒有一個行業不競爭，金融業要保持優勢就必須把餅做大，現在香港因國安法即將上路，香港資金外逃情況將成為常態，台灣機會已慢慢回流，新台幣現在是全世界最強，慢慢又回到30年前台灣錢淹腳目時代，但是金融業必須思考未來趨勢、掌握商機。

台灣人在海外存放款項至少達新台幣12兆元以上，但謝金河指出，台灣有錢人的財富管理都在海外，換言之，台灣富豪始終不願意把錢拿回台灣的銀行投資，我國金融業必須要去設計更多標的、加速科技發展，掌握現在資金回流的局勢。

(工商 )