蝦皮購物推出直播服務，上半年觀看瀏覽人次已突破250萬，2020年主力加強明星合作深度及娛樂內容廣度，推出全新明星節目「聊聊大明星」、「明星蝦導播」，更成為中職統一獅隊及韓流盛會「KCON」的轉播夥伴，期望透過娛樂內容搭配互動式購物優惠，加強年輕消費族群黏著度。

蝦皮表示，自2019年起往「娛樂電商」方向邁進，續推出多款in-app互動遊戲，並由推出購物直播頻道「專家嚴選」開跑，擴展直播原創娛樂內容，接連打造談話型綜藝節目「蝦皮娛樂線」及黃鴻升、關韶文主持的實境外景節目「聊聊大明星」，已成為藝人新戲、新專輯的全新宣傳媒體。

蝦皮透露上半年直播成績指出，今年疫情期間，為帶給用戶更多元的內容，蝦皮直播也正式進軍體育賽事，取得中華職棒統一獅隊主場賽事的轉播權，5月單月觀看人次直衝45萬。

此外，蝦皮直播也成為亞洲娛樂產業龍頭CJ ENM在台灣的獨家線上合作夥伴，6月中搶先推出人氣韓國女團宇宙少女、WEKI MEKI直播，1小時內吸引超過7萬人次觀看，近期也免費直播韓流演唱會「KCON: TACT 2020 Summer」，並同步推出「直播盛典」，活動首日創下數十萬總觀看人次。

(工商 )