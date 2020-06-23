國內高爾夫球桿頭代工龍頭復盛（6670）23日召開股東常會，通過配發現金股息8元，並改選7席董事，現任董座李亮箴，在新的董事中，獲得推選，續任董事長。

董事當選名單，包括李亮箴、江慶生、聯盛投資法人代表李汪明、頣達夥伴公司法人代表鄭敦謙、以及3席獨立董事前中山大學校長劉維琪、台灣工研院新創協會理事長高繼祖、以及楠梓電陳志康，新的董事會並推選李亮箴續任董事長。

復盛2019年營收約172.01億元，年增7.45％，去年稅後淨利約21.76億元，每股盈餘約16.61元，23日的股東常會通過董事會提案，每股配發現金股息8元。

由於每股獲利達16.61元，只配發8元，引起股東在臨時動議時提問，董事長李亮箴和總經理江慶生答覆時指出，由於今年發生新冠肺炎（COVID-19）疫情，營收與獲利減少，而且也有部份下游客戶拉長付款期間，因此，需要保留更多現金應變。

他們表示，由於在疫情期間，有些體質不錯的企業，營運可能遭遇困境，復盛準備充足的現金，可在市場找到好的投資對象，積極評估並審慎選擇購併對象，擴大營運規模。

復盛發言人許廷儀表示，整體的高爾夫球產業，第三季應該比第二季好，主要是下游客戶下單，相對比以前積極，不像今年4月和5月，那時的看法比較悲觀。

他說，近年有些客戶因銷售動能佳，下單逐步回復到正常水準，過去下單可排到2到3個月，疫情期間，縮短到6到8週，現在，下單排產的期間已再拉長了。

許廷儀指出，由於年輕族群加入高爾夫球行列，初學者的球具套裝，銷售明顯增加，形成市場的另一個動能。

(工商 )