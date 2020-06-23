中鋼配合政府國艦國造政策，已成功研製新一代超強韌軍用鋼板，海軍新發佈的「新型兩棲船塢運輸艦」，即為首艘採用此項新產品的船艦。

中鋼表示，新開發的軍用鋼板具備超高強度及優異的抗衝擊韌性與銲接性，已通過爆炸試驗等多項嚴格的產品性能驗證，除了可提升艦艇的安全性能外，亦有助於船體輕量化，使艦艇可承載更多的人員與武器，讓艦艇的戰力進一步提升。

中鋼強調，為了研製海軍新一代艦艇所需的超強韌鋼板，中鋼不僅投資新台幣20多億元，強化鋼板工場生產設備，更投入大量研發資源，結合創新的冶金設計與製程技術，並耗費數年時間，才突破各項瓶頸完成產品開發。新一代軍用船板為高技術門檻的頂尖產品，強度比101大樓或超大型貨櫃輪使用的鋼板高出20%，耐低溫衝擊的溫度更達到零下84℃，遠優於一般陸上結構用鋼零下5℃或海上結構用鋼零下40℃的水準，可以滿足潛艦對水下耐壓性的嚴苛要求。

除了超強韌鋼板，中鋼也投入相關銲材和銲接技術開發，成功協助國內銲材廠完成潛弧銲材與實芯銲線之開發，並整合鋼板、銲材與銲道組織控制技術，有效提升銲道之抗衝擊韌性，使整體銲件均能通過嚴格的爆炸試驗，進一步強化國艦國造材料和加工自主技術。

中鋼指出，新一代超強韌軍用鋼板，乃是結合了海軍造船發展中心、台船、中鋼的力量而開發成功。此產品的開發成功，不僅突破了以往不易從國外採購超高強度軍用鋼板的困境，也讓國艦國造政策逐步落實。新一代超強韌軍用鋼板已開始供應海軍建造新型的兩棲船塢運輸艦，未來將持續擴大應用於各類型艦艇和潛艦上。相信在各界的努力下，台灣將能逐步提升國艦國造的設計與製造能力，為「國防自主」的政策再締新猷。

(工商 )