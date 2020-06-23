芝加哥小熊總管艾普斯坦（Theo Epstein）6年前曾向一群小朋友承諾，要他們好好打球，之後就會在選秀會上見面了，而這群小朋友之中，其中一位就是小熊今年以首輪第16順位選進的艾德華（Ed Howard IV）。據最新消息指出，小熊已經簽下艾德華，並且端出374.5萬美元（約新台幣1億）的簽約金。

艾德華2014年代表「Jackie Robinson West」球隊參加威廉波特少棒賽，雖然一路殺進冠軍賽，但最終卻不敵南韓，當時前往看球的艾普斯坦就安慰小朋友，要他們別氣餒，繼續努力打球，就會在2023年選秀會上相見，不過這個承諾卻早了2年，小熊在今年縮減的選秀會上，在首輪第16順位挑中艾德華。

艾德華是芝加哥當地人，投入選秀前就讀卡梅爾山高中，他在二年級時出賽35場比賽，單季繳出4成21打擊率、11支二壘打、3支全壘打的成績單，並且獲選該年伊利諾伊州年度最佳球員，雖然高三賽季因為疫情關係取消，但被譽為今年選秀會最強游擊手的他卻還是獲小熊青睞。

艾德華是伊利諾伊州當地高中自從1997年的沃斯（Jayson Werth）以來，第一位在首輪雀屏中選的新秀。

選秀會結束將近2週，小熊球團稍早也在官方推特宣布簽下艾德華，據《美聯社》報導，雙方簽下小聯盟合約，簽約金則是374.5萬美元。

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(中時電子報)