近年來有許多人願意加入器官捐贈的行列，選擇在自己亡故後仍能遺愛人間，造福人群。美國一名婦人特里（Terri）在16年前丈夫布萊恩（Bryan）因意外過世時，決定替丈夫器捐，沒想到16年後，她自己的腎臟也捐給了同一名患者傑佛里（Jeffrey），令負責手術的醫生也坦言這種情況非常少見。

根據《CNN》報導，美國婦人特里的丈夫布萊恩在16年前因為一起意外事故去世，當年她選擇讓布萊恩進行器官捐贈，挽救更多人命；基於規定，器官捐贈者和受贈者彼此不能知曉對方的身分，因此當年接受了布萊恩腎臟及胰臟的傑佛里，便和特里以匿名的方式互通訊息成為了「從未謀面」的朋友。

不料，2019年起布萊恩移植給傑佛里的腎臟功能開始衰竭，傑佛里必須再度接受透析治療。為此苦惱的傑佛里便在臉書上發文，祈禱自己能夠等到新的腎臟移植。此時，正在考慮當活體捐獻者的特里得知這個消息時，立即決定要將自己的腎臟移植給傑佛里，而經過配對後，2人的適性也十分吻合，因此傑佛里成功的接收了特里的腎臟，並因此改善了自己的病況及生活。

消息曝光後引起外界不少討論，而執行移植手術的醫師則表示，這是現今唯一一起，夫妻2人的腎臟成功移植給同一名患者的案例；而特里對此則開心的說，「我和丈夫在傑佛里的體內團聚了。」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)