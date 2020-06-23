2020年轉眼已過一半，上半年受到新冠肺炎衝擊，各地氛圍並不樂觀，所幸台灣疫情逐漸趨緩，民眾開啟防疫新生活，至於感情運勢，是否也跟著疫情逐漸順遂？星座專家唐綺陽在節目中，透露下半年的星座桃花運勢供參考。唐綺陽在《女人我最大》中列出下半年桃花運前三名及倒數三名的星座，其中桃花運最旺3名分別是雙魚、天秤（並列第一）、射手和牡羊。

星座專家唐綺陽提供下半年桃花運最旺、最差TOP3！（圖／YouTube）

雙魚座

雙魚座下半年能見度高，本身自帶桃花，身上有股桃花氣，這段期間如果透過網路交友，有機會遇到不錯的對象。

天秤座

天秤座雖然不是立刻有桃花，但在10月後桃花氣就會出現，在這之前不妨好好調整自己狀態，待桃花一開就會一發不可收拾。

射手座

唐綺陽表示射手座的戀愛宮有turbo，要多展現自己、像是走出戶外參加聚會，改變單調的生活，不過她提醒時間就半年！錯過的話，很可能就變成普通朋友。

牡羊座

牡羊座的桃花運主要出現在有對象的人身上，有機會修成正果，而單身的牡羊想找另一半的話，試著由相親或徵婚尋找，有可能遇到「金桃花」，但倘若覺得自己還很孩子氣的牡羊座，這波正桃花就輪不到了。

至於桃花運最差3名分別為魔羯、金牛和處女座。唐綺陽表示，土象星座下半年可說是「吉凶參半」，土象星座透過修練可以逆轉頹勢，但如果抱持「我知道我不討喜，但我也不準備改」的心態，那桃花容易被切斷。

摩羯座

摩羯座是受到自身個性影響，想要脫單只能盼望有一個願意包容臭脾氣的另一半出現。

金牛座

金牛正處於微妙的能量場之中，價值觀、狀態都和過去不太一樣，除了觀念上的轉變之外，金牛認為有更重要的事要做，因此削弱了對感情的注意力，導致金牛座下半年沒有桃花。

處女座

處女座的感情狀況只能以「一言難盡」形容，不過好在業力快爆發完了，即將結束業障，所以被排在壞運第3名。

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(中時電子報)