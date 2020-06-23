新冠肺炎重創各產業，據主計總處指出，5月失業人數48萬6千人，勞保局統計也發現，5月失業給付單月初次核發人數達1萬3623件，核發總人數達4萬1651件，雙雙創下近10年來新高，就保基金光失業給付單月就核發9.3億元元。

據勞保局統計指出，4月請領失業給付人數以批發及零售業、製造業人數較多，5月單月失業給付初核破萬人、也是2010年單月核發再破萬人。

勞動部勞保局普通事故給付組組長劉秀玲表示，只要勞工在非自願離職退保前3年內參加「就業保險」年資合計滿1年以上，具有工作能力和繼續工作意願，持投保單位發給的離職證明文件及國民身分證等資料，向公立就服機辦理求職登記及申請失業給付，如果無法在14日無法推介就業或安排職業訓練，就完成失業認定，就可以領取失業給付。

劉秀玲說，失業給付是按被保險人離職退保當月起前6個月平均月投保薪資60％發給，最長可發給6個月，如果中高齡者或領有身心障礙者最長可發給9個月；另申請人在領取失業給付期間有扶養無工作收入的配偶、未成年子女或身心障礙子女，還可以加給失業給付，每扶養1人加給10％，最多加給20％。

(中時 )