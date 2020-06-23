《朝日新聞》的民調顯示，有69%的人反對日本首相安倍晉三4度連任自民黨總裁（黨主席）。至於誰是最適當的安倍接班人人選，支持者最多的是前防衛大臣石破茂，其次依序是環境大臣小泉進次郎、防衛大臣河野太郎、自民黨政務調查會長岸田文雄。

這項電話民調是6月20、21日實施的，針對自民黨是否讓支持安倍4度連任黨主席，有69%的人表示反對，較前次的調查增加了9%，只有19%的人贊成。連自民黨的支持層也有54%反對，36%贊成。無黨派反對安倍4連任的更高達72%，較前次增加6%，贊成的僅13%。

被認為最適合擔任自民黨總裁的政治家則是石破茂，占31%，較前次增加6%，第2名小泉為15%，第3河野為9%，其次依序為岸田文雄、官房長官菅義偉、外務大臣茂木敏充、厚生勞動大臣加藤勝信。還有31%的人表示，不在上述名單內。

以年齡別來看，50至59歲以及60至69歲這兩個世代支持石破的最多，各達4成左右。18至29歲者支持小泉的最多，且占比超過石破。

日媒報導，近來因處理新冠疫情問題飽受批評，加上前法相河井克行夫妻因賄選被逮捕等黨內醜聞，安倍已向周圍的人則表示，已經累了，無意再連任黨魁、首相。

(中時電子報)