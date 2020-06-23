連鎖餐飲集團瓦城（2729）今（23）日召開股東常會，通過2019年財報及盈餘分配案，決議配發每股現金股利10元。展望後市，面對新冠肺炎疫情對營運的嚴峻考驗，集團將秉持務實穩健經營理念，聚焦台灣市場發展，看好下半年營運動能將持續復甦。

瓦城此次股東會亦完成董事全面改選，新任4席董事為現任董事長暨總經理徐承義、董事長特助徐明賢、瓦城泰統慈善基金會執行長吳丹鳳、律師孫大龍。3席獨董為會計師廖文旭、石世賢及台灣博施總經理徐淑雯。

瓦城2019年合併營收創48.99億元新高，年增13.92％。毛利率53％、營益率9.69％，低於前年53.85％、10.23％。雖然業外轉虧，歸屬母公司稅後淨利仍達3.6億元，年增2.25％，每股盈餘（EPS）15.51元，雙創歷史新高。

瓦城2019年完成展店19家，總店數成長15％、連2年達雙位數成長，帶動來客數突破860萬人次新高。受惠台灣多品牌策略持續帶動成長動能，配合成本控管及規模經濟效益顯現，2019年營運再創「3高」佳績，連7年賺逾1股本。

展望今年，面對新冠肺炎蔓延全球，大環境艱困使營運面臨嚴峻考驗，瓦城表示，集團財務結構健全，足以支應集團短、中期資金無虞。在疫情衝擊下，除持續穩健經營外，在疫情趨緩後，營運資金充足支應集團拓展市場。

瓦城預期，隨著政府祭出振興措施協助刺激內需消費，將有助下半年餐飲市場回溫。加上先前因應疫情衝擊，集團推動外帶外送服務拓展新商機，未來將持續推出新商品及新服務深耕，盼成為另一營運成長引擎。

同時，瓦城已對下半年展店做好準備，將以創始品牌「瓦城」、「時時香」及「YABI」為拓點主力品牌，其中「時時香」預計6月20日首度插旗台南西門，擴大六都布局，開啟下半年加速展店計畫，看好下半年營運動能將持續復甦。

(時報資訊)