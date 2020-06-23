端午長假前，土洋法人不同調，外資續買超38億元、本土法人轉調節。美中貿易協商談不談說詞反覆，讓國際股市也大洗三溫暖，台股集中市場今日盤初在台積電(2330)、鴻海(2317)、大立光(3008)等連袂走強，加上聯發科(2454)領軍IC設計族群續攻之下，一度攻上11679.4 點，但隨後美股期指因貿易協商結束之說翻黑，亞股也紛紛嚇跌，台股大盤亦一路下滑至11530.85點，退守5日線外，所幸權王台積電硬頸撐住，加上白宮又澄清協議未完，多遂頭重振旗鼓，一路攻上高檔，但大立光、亞諾法(4133)、恆大(2308)、光寶科(2301)等空頭已趁機坐大，多空遂於11600處展開對峙。

終場集中市場收11612.36點，上漲39.43點，險險守住5日線，總成交值放大至2041.49億元，整場高低點相差達148.55點。

分析師表示，端午長假在即但多頭仍有力道繼續化解長黑的賣壓，若由外資6月以來回補現貨近810億元、電子股擔任市場主流角色，以及新台幣持續升值來看，台股反彈還沒結束，目前算是健康的調整，後市仍可望延續多頭行情。

昨日外資回頭，三大法人聯袂買超31.57億元，然今日在國際股市動盪、以及端午長假前轉趨保守之下，本土法人反倒雙雙轉為賣超，統計今日外資繼續買超38.1022億元，投信轉賣超2.1002億元、自營商轉賣超1.983億元，三大法人買超34.01億元。外資6月以來買超809.14億元，續創去年10月以來單月外資買超金額新高。

盤面上，台積電今日甩尾收高在315元，相關供應鏈創意(3443)、精材(3374)雙雙亮燈漲停，閎康(3587)、昇陽半導體(8028)聯袂漲逾3%，表現搶眼。另今日股東會眾多，鴻海董事長劉揚偉表示，第3季營運比原先預期好，而今年整體營運要看第3季表現，今日股價全場守在高檔，最高80.7元、收80.2元，漲幅1.65%。亞泥(1102)董事長徐旭東表示，受到新冠肺炎疫情影響，首季大陸市場還蠻低迷的，不過4、5月市場恢復情況不錯，5月後進入旺季，亞泥(中國)今年獲利有望逐季回穩向上，今日股價小漲收高0.12%。味全(1201)總經理張教華表示首季台灣已轉虧為盈了，所有的運作和財務指標都健康發展，但今日尾盤壓低收黑0.66%。裕融(9941)表示，疫情對於台灣業績影響有限，但大陸第1季約受到20%影響，而目前已經回穩，股價仍收低0.91%，但守穩百元之上。

分析師表示，端午變盤說是否會成真，需要觀察國際股市的表現，需要特別留意美中貿易戰及中印衝突的後續發展，依台幣維持升值的情形下，市場資金動能仍足，台股多頭格局未變，上市櫃公司即將邁入除權息期間，可留意高殖利率題材的個股以及高速傳輸、MINI-LED與解封概念股如觀光、後華為時代的IC設計潛力受惠族群及自行車族群。

(時報資訊)