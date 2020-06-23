屏科大引進民間技術，把廢棄果樹枝材作成顆粒烤肉燃料，將廢物變綠金。（林和生攝）

過去果樹殘枝露天焚燒總為人詬病，屏東科技大學結合民間企業，透過專業炭化技術，將農林廢棄物搖身一變作成顆粒烤肉燃料，搭配機台設計，展現新時代休閒活動與節能減碳的完美結合，擺脫過去烤肉碳排放包袱，更讓農業副資材循環經濟貼近民眾生活。

屏科大助理教授龍暐指出，如何打造產業循環經濟一直是學界關注的社會責任，以屏東為例，每年因果樹產季結束、剪枝休作產出的廢棄枝材，就有上萬公噸，「光蓮霧枝就超過2000公噸」，多數農民以露天焚燒解決這惱人問題，但卻造成另外的空氣汙染。

屏科大嘗試導入民間技術，研發出顆粒狀的烤肉燃料，包括荔枝木、洋蔥皮、竹子等，研發人員發現，純天然果木顆粒燃料相較一般木炭，完全燃燒後僅剩些餘灰燼，不僅友善環境，烤出的食材還帶有原始柴燒香氣，讓民眾享受最純樸的果香。

目前以每年百噸的數量外銷歐洲，今年預計在台上市，廠商透露，歐洲售價1公斤2歐元，屆時回台販售價格，將與市售木炭售價相同，「絕對不會比較貴」。

龍暐不諱言，顆粒燃料成功與否的關鍵在於「穩定料源供應」，因此，已積極洽詢各縣市農會、環保局與農政單位，希望媒合農友與業者共同產出，可望將部分利潤回饋農民，達到農友、企業與環境三贏局面。

(中時 )