卓玉𨙾自20年前開始收集左鎮國小老照片，有的還自費翻拍護貝保存。（劉秀芬攝）

卓玉𨙾收集的老相片將於24日左鎮國小百年校慶展出後捐贈母校。（台南市左鎮國小提供／劉秀芬台南傳真）

卓玉𨙾收集的老相片將於24日左鎮國小百年校慶展出後捐贈母校。（台南市左鎮國小提供／劉秀芬台南傳真）

今年68歲的台南市左鎮國小幼兒園退休教師卓玉𨙾，祖父輩在左鎮開中藥行，家族史可說是左鎮西拉雅文化發展史的重要一環。而卓玉𨙾20年前接手左鎮國小80年校刊編輯後，開始收集學校歷屆畢業照，對校史、校友如數家珍，今年適逢左鎮國小建校百年，這些相片24日校慶展出後，將捐贈給校方珍藏。

卓玉𨙾家是左鎮區最早基督徒，當年英國馬雅各醫師來台傳教，卓家祖先卓加弄等人常遠從左鎮步行至高雄木柵聽道，後來請求教會允許他們在左鎮自家前建禮拜堂，就是左鎮教會的前身拔馬教會，左鎮對面的左鎮國小，土地也是卓家所捐。

今年建校百年的左鎮國小，源自日治時期大正9年（1920）4 月 1 日設立的「大目降公學校崗仔林分教場菜寮分離教室」，學校幾經改名遷地，1968年改制為「左鎮國民小學」。

卓玉𨙾是左鎮國小第20屆畢業生，她專科畢業後，因緣際會進入左鎮國小幼稚教書，一教就是30多年，一家四代也是左鎮國小畢業。20年前當時的校長李順得請她編80周年校刊，要放入歷屆老相片，卓玉𨙾開始向退休老師收集照片，到處去借，放大翻拍、護貝、分類保存，老相片保存得比學校還完整。

雖然卓玉𨙾已退休多年，猶如是左鎮國小校史活字典，歷代校園的整建、來來去去的校長、老師，留下一張張珍貴的相片，在卓玉𨙾的解說下，仿佛可以見到每年老師穿上帥氣美麗的服裝，與站在校門前的畢業生合照，學生的興奮與老師的不捨，表情都凍結在黑白照片裡。

原定於4月舉行的左鎮國小百周年校慶，因新冠肺炎疫情而延到6月24日，校方舉辦熱鬧活動，同時展出卓玉𨙾珍藏的老相片，邀校友回校緬懷當年的就學時光，相片展出後就捐給校方珍藏。

左鎮國小校長楊靜芳表示，由於學校新校舍已經完工，有空間收藏這些老相片，校方已訂製木箱，要好好保存珍貴的校史相片。

(中時 )