新竹市警局今年3月成立指紋遠端工作站。（竹市警局提供／邱立雅竹市傳真）

茄苳交流道23日凌晨發生一起機車追撞行人的車禍案件，因行人未攜帶證件，一時無法確認身分，警方僅能捺印指紋及採樣DNA，並交由鑑識科送件至刑事局比對，因新竹市警局今年3月成立指紋遠端工作站，2小時內確認身分並連繫家屬。

62歲黃姓男子23日凌晨步行返家，不幸遭到機車追撞送醫後不治，因黃男身上無任何身分證件，且因步行也無機車車號可供查找車籍資料，現場道路空曠難以查訪，僅能按照SOP捺印指紋及採樣DNA比對。

過去捺印指紋及採樣DNA需耗時1周時間才能確認身分，新竹市警局今年3月成立了指紋遠端工作站，讓比對流程有效縮短，讓案件偵辦進度能迅速突破。針對23日當天的車禍意外案件，警方在短短2小時內便確認身分並連繫家屬。

市警局局長鄧學鑫表示，成立指紋工作站不僅能幫無名屍迅速確認身分、找到回家的路，針對重大及特殊刑案、舊案現場指紋比對、身心障礙、失智民眾身分比對等，都能大幅縮短作業時間，提供有效資訊協助快速偵破刑案。

(中時 )