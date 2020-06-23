總統府22日正式提名陳菊出任第6屆監察院長，此舉引發軒然大波。副總統賴清德23日表示，陳菊一生都為台灣民主、自由、人權奮鬥，相信她「真金不怕火煉，絕對禁得起考驗」。

賴清德表示，如果社會、國民黨對審查部分有疑問都可以提出來，相信陳菊都能夠說清楚、講明白，她一生都在為台灣奮鬥，絕對禁得起考驗。

(中時 )