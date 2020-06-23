環保局長吳志超（右二）代表市長盧秀燕接受民眾陳情！允諾該公司許可證於明年7月到期，市府將依法從嚴審查。（陳世宗攝）

台中市大里區大元里有處醫療廢棄物焚化爐，長年焚燒造成空氣汙染，里民質疑危害附近居民罹患肺癌等，23日由市議員張滄沂率領近200位里民，前往市議會陳情；要求市府明年該公司操作許可證到期後，停發操作許可證。環保局長吳志超說，市府以市民的建康最優先，該局將依法從嚴審查。

大里區東湖、西湖、大里、大元等4里的里長，23日下午率領近200位里民，手持「我要健康」、「拒絕空汙」、「禍源滾蛋」等抗議標語，到台中市議會陳情抗議！

市議員張滄沂指出，該焚燒醫療廢棄物的公司，從2000年營運至今，荼毒大里區整整20年，大里是台中市人口稠密度最高的地方，居民與一般空汙違規累犯的煙囪為鄰，焚燒不可回收的感染性醫療廢棄物，煙囪不時傳出的惡臭讓居民痛苦不堪。

抗議民眾說，附近學校有大里及大元國小、大里和青年高中，還曾發生過學生聞到惡臭嘔吐送醫的狀況；107年7／3日被檢測出戴奧辛檢測超標3倍，隔年廢棄物處理許可證到期，拖了數月後，市府居然悄悄的又通過該公司許可證延展兩年，繼續荼毒大里人。

抗議民眾強烈要求市府，明年該公司操作許可證到期後，市府應停發操作許可證；否則將採取更激烈的抗議行動；並於市長選舉時以選票相杯葛。

環保局長吳志超代表市長盧秀燕接受民眾陳情！吳志超說，市民的健康最優先，該公司因被檢舉排放有危害市民健康的汙染物，環保局於公司周遭建置有空氣盒子，24小時監測該公司所排放的廢氣，如果有超標就依法告發；該公司許可證於明年7月到期，市府將依法從嚴審查。

(中時 )