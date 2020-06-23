彰銀日前改選董事，惟台新金質疑依法常董應有3人具備自然人董事資格，引發外界關心前金管會主委顧立雄推動自然人董事與獨董改革，如今金管會主委黃天牧接任後改革態度是否一致，黃天牧強調，與顧立雄立場一脈相承，2018年如何去改的，當時銀行局相關人員都在，就當時背景，現在個人應如何處理，金管會立場是一致，但細節如何解釋，將會在下午記者會說明，以他目前職位不適合對個案表示意見。

黃天牧指出，台新金提出質疑時當天就有了解當時法規，這幾天外界也有一些專家表達看法，最近也有媒體問過金管會同仁，金管會立場是一以貫之的，沒有特別改變，等等記者會會說明。

之前，金管會官員曾表示，依規定彰銀須在10天內提報當選董事資料，由金管會認可是否符合專業董事及自然人專業董事比率、及專業董事資格規定；至於自然人專業董事只規定在董事，常董並未要求必須是自然人專業董事。

(中時 )