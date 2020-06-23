阿里巴巴集團旗下阿里雲宣布，將在本財政年度投資20億元人民幣（約合85億新台幣），協助全球夥伴在疫情過後加快創新步伐。阿里雲表示，將協助合作夥伴提升數位化能力，與其攜手推出新產品和解決方案，以達到惠及各行各業的廣大客戶的目的。

透過全球合作，阿里雲去年推出了2,000多個混合雲項目，助力客戶加快數位化進程，節省數以千萬計的營運和基礎架構成本。有鑑於客戶上雲後仍需要全面提升數位能力，阿里雲與全球夥伴攜手策劃了3,000多個線上課程，以便客戶可以加深了解並從成功的業務場景中吸取經驗。

阿里巴巴集團副總裁、阿里雲智能銷售管理與生態發展部總經理郭繼軍表示，這項投資反映了阿里雲致力協助合作夥伴將業務與阿里雲整合，共同為全球雲產業創造更大價值。

目前阿里雲全球共有近萬名夥伴，服務35萬多商業客戶。阿里雲並持續加大研發投入，促進合作夥伴將產品和服務接入至阿里雲領先的基礎架構平台，推出聯合解決方案，縮短落地時間，讓客戶從中受惠。基於此策略方向，阿里雲已與MongoDB、英特爾、VMware、Salesforce、SAP和紅帽公司等合作，共同創建了500多個聯合解決方案，以滿足新零售、金融科技、製造業、媒體和娛樂等行業的需求。

展望未來，阿里雲表示，將引入更多獨立軟體供應商(ISV)、受管服務供應商(MSP)和系統整合商(SI)，借助他們的創新和技術能力，擴充自身平台上的產品和服務。阿里雲亦將利用這項投資，引進和優化工作流程，以提升與合作夥伴的溝通效率，使各方能迅速回應日新月異的客戶需求。

(工商 )